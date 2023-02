Svenska grisar växer bäst

Den svenska grisen växer snabbast i världen. Klart snabbare än amerikanska grisar som ges antibiotika just i tillväxtfrämjande syfte. Den danska grisen placerar sig på fjärde plats.

Från födsel till slakt växer den svenska grisen strax under 680 gram per dag, medan den amerikanska når upp till 660 gram. På tredje plats, och hack i häl, kommer den brasilianska grisen som växer något mindre än 660 gram om dagen, medan den danska når upp i en tillväxt på dryga 630 gram per dag.