Svenskarna äter allt fler ägg

Statistik från Jordbruksverket visar att äggkonsumtionen ökat från 197 ägg per person 2008 till 222 ägg 2013. Det glädjer Charlotte Norrman-Oredsson, ordförande i branschorganisationen Svenska Ägg:

Under 2013 åt vi i snitt 222 ägg per person. Av dem var 175 ägg som vi skalar och äter. Resten hamnar i omeletter, maträtter och bakverk. Sverige har ändå långt till länder som Japan och Kina där konsumtionen ligger på 350 ägg per person och år. Ägg innehåller inga kolhydrater och har därför ett glykemiskt index nära noll.