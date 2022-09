Rapporten säger att läckaget av kväve och fosfor per hektar från svensk åkermark är cirka hälften av medeltalet för jämförbara länder, som Norge, Danmark och Tyskland. Och detta utan att de för den skull ger sämre skördar.

Tvång och frivillighet

Med det handlar inte bara om hur man använder gödningsmedel. Också andra åtgärder spelar in. Till exempel hjälper det till att hålla marken bevuxen hela året om.

Få ner ytterligare

– Vi köper in satellitbilder till lantbrukare som de kan använda och tanka in data i sin gödselspridare. Så kan man styra gödslingen under säsongen. De kan se hur frodig grödan är på olika delar av åkern och behöver därför inte längre gödsla lika mycket över allt, utan bara där det finns behöv, berättar Markus Hoffman.