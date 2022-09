– I dag används vår produkt på 3 procent av åkermarken i Frankrike. Verksamheten i Tyskland startade för tio år sedan och vi har försäljning runt om i Europa, däribland några kunder i Sverige, berättar Ann-Marie von Hülmann, VD för det tyska dotterbolaget, som var på plats under Slätte ekodag.

Hävdar många nyttigheter

Mer motståndskraftiga

Ska ge bättre stallmiljö

Quaterna i pulverform kan tillsättas i kobåsen eller blandas i gödselbrunnen. Behovet är 35 kilo per ko och år eller 30 kilo per hektar. Fördelen med att använda det i båsen är att ammoniakavgången minskar och stallmiljön förbättras.

För den som inte har tillgång till stallgödsel finns möjligheten att använda produkten i pelleterad form och då är behovet 100 kilo per hektar.

Kan dra ned på konstgödsling

Men smakar det så kostar det. Pulvret ligger på cirka 140 euro per hektar och pellets på cirka 240 euro per hektar. I gengäld utlovar tillverkaren en inlagring av i medeltal 250 kilo kväve per hektar och år.