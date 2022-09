En majoritet av EU-länderna vill stifta lag om att bönderna ska ha ett rättvist pris. Men just för Sveriges del vore det att slå in öppna dörrar, menar råvaruexperten Torbjörn Iwarson. Han var ende svensk i den av EU-kommissionen tillsatta expertgrupp som för ett knappt år sedan just framförde tanken att med lagens hjälp stärka lantbrukarens roll i livsmedelskedjan.