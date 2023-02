Traktorpulling och lamm ska bidra till Musikhjälpen

Sedan 2008 har Sveriges Radio arrangerat Musikhjälpen för att under en vecka varje år samla in pengar till ett särskilt mål. Insamlingen pågår dygnet runt och lyssnarna uppmanas att hjälpa till. Flera olika initiativ för att göra just det har kommit från landsbygden. Bland annat har Emelie Lagerström, som driver bloggen Dansantakossan och bor på en gård utanför Nyköping, startat en auktion där intresserade kan bjuda på att få följa SM i traktorpulling på nära håll.