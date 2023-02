Trögt för trävaruexporten under första kvartalet

Under mars var den svenska exporten av sågade och hyvlade trävaror tolv procent lägre än under samma månad i fjol, enligt siffror från SCB. För första kvartalet som helhet hamnade exportvolymerna 13 procent lägre än i fjol. Samtidigt föll genomsnittpriserna per kubikmeter med 3 procent. Störst var prisfallet för granvaror, -4,1 procent, och lägst för hyvlade produkter, -2,1 procent.