TV: Vårsådd till tonerna av smäktande kärleksballad

Vårbruket är igång, fiskmåsarna yr efter harven, det är söndagskväll den 12 april. Lite längre bort sker sådd med en John Deere 7710 och en fyra meters-rapid från Väderstad.

Känn friheten, känslan och kvällssolen ackompanjerat till Bonnie Tylers powerballad "Total Eclipse Of The Heart".

https://www.youtube.com/watch?v=5Jr38HEc8c8

"Turnaround bright eyes, every now and then I fall apart

And I need you now tonight (And I need you now)

And I need you more than ever

And if you only hold me tight (And if you only)