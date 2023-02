USA: Tusentals hektar förstörda i brand

Den största branden sträckte sig över 26 kilometer öster om Austin. Enligt The Texas Forest Service har 13 000 hektar förstörts i bränderna och tusentals hem har evakuerats. Under den senaste veckan har 181 bränder rapporterats in. Totalt har över 50 000 hektar förstörts, inklusive en stor del jordbruksmark.