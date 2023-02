Utan ko ingen havre

Nu handlar egentligen inte konflikten om mjölk eller havredryck, även om man lätt kan få det intrycket av de många hatiska inläggen från troende veganer. Det handlar i stället om huruvida Oatlys marknadsföring misskrediterar en konkurrerande produkt. Det är bland annat Oatlys slogan "No milk. No soy. No badness." (ingen mjölk, ingen soja, inget dåligt), som LRF Mjölk har vänt sig emot. Oatly spelar ohederligt på opinioner bland unga veganer. Påståendet "inte en ko så långt ögat når", i beskrivningen av den ekologiska havredrycken är djupt osant. Utan gödseln från djuren blir det klent med havre.