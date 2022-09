Många rådgivare har varit involverade i Jordbruksverkets tävling "Smarta stall". En av dem är Karin Granström, Hushållningssällskapet, som delade med sig av några internationella erfarenheter och trender inom lammproduktion under Elmia Lantbruk.

Betesdrift utan staket

En nyhet som Karin Granström lyfte var utvärderingen av virtuella stängsel som just nu testas vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU).

Får en stöt

Forskaren Silje Eftang vid NMBU är en av dem som studerat getters välfärd i systemet. Hon menar att de lär sig snabbt och att antalet elstötar per djur är mycket få.

Bra tackor behöver mycket vatten

Putsa vallar

Ett annat utlandsinslag som Karin Granström ser som en möjlighet för svenska bönder är att använda får till att putsa vallar långt in på hösten. I länder där man låter får gå på betesdrift ända in i februari han man kunnat öka vallens avkastning till nästa år med upp till 20 procent.

Mindre spill utan rundbal

Under föredraget lyftes också fördelarna med automatisk bandutfodring i fårstallar. Både för at få en lugnare miljö under själva utfodringstillfället men också för att minska foderspill. Ett av Karin Granströms tydligaste råd var: