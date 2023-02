Vackraste tjuren i Sverige

Köttdjursbedömningen på Mila samlar de bästa djuren inom elitaveln i Sverige. Tjuren J Helios vann först tävlingen bäst i ras. Sedan vann han även handjursklassen bland alla sex raser och sist ställdes han mot bästa hondjur på mässan och vann titeln Best in Show. Att just den här 8-åriga tjuren skulle få vara med och tävla om titeln Sveriges vackraste köttdjur var det ingen tvekan om.…