Vall – värdefullt foder för mjölkproducenter

Andelen grovfoder till mjölkkorna har ökat i foderstaterna de senaste åren. I början av 1980-talet var det vanligt med grovfodergivor på 11 kilotorrsubstans, ts, per ko och dag. Givorna sjönk sedan under 1990-talet till som lägst 7 kilo ts per ko och dag. I början av 2000-talet kulminerade kraftfodergivorna till 18 kilo per ko och dag. Dagens rekommendation ligger på runt 12 kilo ts ensilage per ko och dag enligt Rolf Spörndly, SLU som medverkade vid Alnarps mjölkdag nyligen.