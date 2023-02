"Våra saudiska kunder känner inte ens till avtalet"

Med en exportvolym på 140 000 kubikmeter under fjolåret är Uni4 Marketing en av de större svenska trävarusäljarna på den saudiska marknaden. VD Anders Marklund har inte märk av några effekter av Sveriges avbrutna handelsavtal med landet.

Inte heller det saudiska beslutet att inte utfärda visum för svenska affärsmän får någon större påverkan för Uni4 Marketing under den närmaste tiden.

– Vi gör affärer kvartalsvis och är just klara med kvartal två. Vi klarar nog det mesta av året med mejl, telefon och vår agent som finns i Libanon. Men fortsätter viseringsstoppet under lång tid som blir det problem, vi måste ju träffa våra kunder. Men just nu är det omöjligt att få klara besked om hur länge det gäller.