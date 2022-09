Västernranch till salu i Småland

I de småländska skogarna i gränslandet mot Skåne är just nu en ovanlig fastighet till salu. Där kan den som har en dröm om att bli cowboy bli ägare till sitt allra egna vilda västern. För just nu säljs en riktig västernranch, komplett med stall, saloon och egen indianby - en gård som hämtad från Wyatt Earps och Billy the Kids tidsepok.