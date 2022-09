Växande skogar hotar italienska fårnäringen

Kris i fårnäringen

Bättre villkor

På EU-nivå har en resolution antagits för att förbättra villkoren för bland annat får- och getuppfödare. Ofta så råder en känslig balans mellan betesmarker, djur och uppfödare. Framför allt i bergsområden sker skogsexpansionen på bekostnad av jordbruksmark. Studien har titeln “Italian sheep industry crisis and the expansion of forest at national scale”.