Växtodlarnas vintervardag

Årsplaneringen för en lantbrukare som i huvudsak arbetar med växtodling kan vara knepig. Utmaningen är att hitta sysselsättningar som bidrar till intäktsflödet och känns meningsfulla även under lågsäsongen.

Lugn uppstart på hösten

– När skörden är inne tar jag en stund till att slicka såren, kan man väl säga. Men sedan är det massa saker som man inte hunnit under växtsäsongen som måste fixas, som en hel del reparationer, service och underhåll. Och spannmål ska flyttas i torkanläggningen och lastbilar ska tas emot.

Deltar i diskussioner

Under vintern finns tid för det som Stefan Ranch ser som viktigt på lång sikt.

– Men på det stora hela tycker jag att det är lite för intensivt under växtsäsongen och lite för lugnt under november till januari, säger Stefan Ranch.

Det omvända har gällt för Sara May Kahl, grönsaksodlare i Glamsarvet utanför Falun – men inte längre. De senaste tre åren har hon byggt upp en småskalig grönsaksodling och gårdsbutiken Bonden och Bananen under vår och sommar och haft två olika jobb utanför gården under vintern.