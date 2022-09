Vete når högt pris – effekt av torkan

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Utmärkande för oss i EU är det likväl så att Trumps handelsbråk med Kina har liten eller i varje fall väldigt liten effekt på vetepriset. Det är istället torkskadorna i norra Tyskland och södra Ryssland som driver vetemarknaden uppåt. När det ser ut såhär vill jag be er tänka efter på följande valmöjligheter: Vilket är bäst – att prissäkra fysiskt vete, låt vara till gott pris, – eller handla vete på börsen? I år är den stora skillnaden, att fysisk vara måste komma fram i tillräcklig mängd och av acceptabel kvalitet.

Raps. När de första skörderapporterna från Frankrike blev offentliggjorda så steg Matifbörsen med 5 euro på en timme. Sådant händer sällan men med en hektarskörd på under två ton per hektar så blev köparna nervösa och vi fick helt plötsligt ett ganska bra rapspris att glädja oss åt. Rapsen slits mellan olika faktorer: Stigande olja och dålig årsväxt i EU. De två faktorerna håller raspen uppe men det fallande sojapriset går i motsatt riktning och vilken av dessa två krafter som vinner kan ingen säga just nu.