Vi danskar tror på svensk jordbruksindustri, Borg

Vi skriver i egenskap av CEO och styrelseordförande för DLG Koncernen. Via vårt dotterbolag Svenska Foder upplever vi varje dag de faktiska förhållandena för svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter.

Först till analysen. Stämmer det verkligen att företagen i den svenska jordbrukssektorn inte är konkurrenskraftiga? Inte om man tittar på nyckeltalen hos ett företag som Lantmännen. Inte om man ser på Arla som nyligen presenterade ett utmärkt bokslut. Och heller inte om man går in i en helt vanlig dansk livsmedelsaffär, där de svenska varorna ståt tätt på hyllorna.

Att påstå att svenska jordbruksföretag inte är konkurrenskraftiga vad gäller kompetens och produkter är helt enkelt felaktigt. Den gröna sektorn bidrar med 5 procent till den svenska sysselsättningen, och i jordbruksbygder och glesbefolkade områden som Norrland är andelen ännu större. Den är en oumbärlig del av svenskt näringsliv och samhälle. Svenskt jordbruk är även ett av världens mest hållbara och klimatvänliga. Branschens utvecklingsmöjligheter bestäms i hög grad politiskt, alltså av just de regleringar som framför allt Anders Borgs regering ansvarar för.

Det som efterfrågas på tillväxtmarknader som Kina är livsmedel av hög kvalitet och livsmedelssäkerhet. Samtidigt är det just det som skandinaviska lantbrukare och livsmedelsföretag har stor expertis om – och det är här som jordbrukssektorns tillväxt och vinst finns.

Det är möjligt att närproducerade livsmedel av extra hög kvalitet kan betinga ett skyhögt merpris i Östermalmshallen. Men dessa varor utgör under all överskådlig framtid ett mycket begränsat segment av den svenska och globala livsmedelsmarknaden. Kedjan Whole Foods i USA – som tycks vara Borgs inspirationskälla – säljer bara sina dyra, närproducerade kvalitetslivsmedel till en ytterst marginell andel av konsumenterna. Den största merparten av amerikanernas livsmedel tillverkas av stora industrilantbruk, där kycklingarna klortvättas och tillväxthormon används i generösa mängder.