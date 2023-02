Vi måste erkänna idisslarnas miljöeffekter

För det andra. Nötkött och lamm har avsevärt större klimatpåverkan än gris och kyckling (räknat per kg kött). Huvudskälet är att idisslare till skillnad från andra djur i sin fodersmältning producerar stora mängder metan, som är en kraftigare växthusgas än koldioxid. Metanutsläppen från en svensk diko är ca 75 kg per år, vilket i klimatpåverkan motsvarar de årliga koldioxidutsläppen från en (ny) svensk personbil. Jämförelsen med bilar är passande även på global nivå: Det finns nu 3,6 miljarder idisslare i världen som orsakar metanutsläpp motsvarande ca 2,7 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år. Antalet bilar är 1 miljard och orsakar ungefär lika stora utsläpp som idisslarna. I Sverige och internationellt råder det idag betydande uppslutning kring att bilars utsläpp måste minska för att undvika allvarlig klimatpåverkan. Rimligen måste samma förhållningssätt tillämpas även på idisslares utsläpp. Det är mot denna bakgrund som man bör se diskussionen om att minska matsektorns klimatpåverkan genom en klimatskatt på mat.