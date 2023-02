Viktigt minska svinnet från nötkött

Räknat som levandevikt var förlusten 24 000 ton under 2012. I slaktvikt förlorades 12 000 ton, motsvarande 9 procent av årets totala slaktade vikt. Det som räknas som förluster är dödfödda kalvar, kalvar som dör eller avlivas under uppväxten, äldre djur som avlivas på gården samt förluster under transport och vid slakteri. Förlusterna motsvarar 220 000 ton koldioxidekvivalenter per år.