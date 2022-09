Viltmästaren: ”För 20 år sedan var man bara jägare”

Förvaltar viltet

Två kvoter

– Vi vill ha in folk med teoretisk bakgrund som har en vilja att jobba med våra frågor. Vi vill få räckvidd inom alla funktioner i samhället.

– Cirka 9 av 10 får jobb - mycket tack vare kontaktnät som byggs upp under studietiden. Sedan kanske det inte är drömjobbet man får först men man har utsikter att klättra i branschen. För akademikerna kan utbildningen betyda en viktig pusselbit för att få ett specifikt jobb. Många får tjänstledigt från sitt jobb för att arbetsgivaren kanske vill att de ska ha en viltmästarutbildning för vissa arbetsuppgifter.

FAKTA: Att utbilda sig till viltmästare

Det är Viltmästareförbundet och Svenska Jägarförbundet som står för utbildningen och examinerar viltmästare.

Praktikkravet: Den första fasen inleds med minst sex månaders praktik. Sedan måste man klara ett teoretiskt och ett praktiskt prov för att få bli jaktelev. Därefter får eleven under tre år göra 30 månaders praktik på tre olika platser (minst 10 månader på varje ställe). Under praktikperioderna betygsätts eleven av sina handledare. När all praktik är avklarad sker uttagningen till viltmästarkursen. Vid den görs en bedömning av bland annat elevbetyg och praktiktid.

Examinationskursen hålls under nio månader och utförs av Svenska Jägareförbundet på Öster-Malma jaktvårdsskola i Södermanland.

Intag till kursen görs vart tredje år. I sommar är det intag till kursen som startar 2021. Till den finns 10 platser vardera för jaktelever respektive akademiker.

Mer info finns på viltmastare.se/utbildning