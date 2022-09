– Det känns roligt, spännande och motiverande att ha fått förtroendet att kliva in som VD och koncernchef för LRF. Det är en samhällsviktig organisation som har ett väldigt gott anseende och en viktig roll att spela för medlemsföretagen, men också för att bidra till bättre förutsättningar för utvecklingskraft på landsbygden och i den gröna omställningen, säger Anna-Karin Hatt till Land Lantbruk.

Uppvuxen på gård

”Krävs bra villkor”

– Först ska jag sätta mig in i organisationen och prioriteringarna. Utifrån det ska jag sedan dra mina slutsatser om vad som behöver utvecklas.

Under 2010-2014 var Anna-Karin Hatt minister i Alliansregeringen, först som IT- och regionminister och därefter som IT- och energiminister.