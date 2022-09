Gotland

– Vi är glada att vi äntligen fått regn! Det kom lite i mars men sedan har det varit torrt under hela vårbruket, vilket har gjort att all växtnäring har legat kvar uppe på backen, så regnet kom som en räddning särskilt för höstrapsen. Vallarna har stått alldeles stilla och en del är svårt torkskadade, men eftersom många har slut på foder måste de ändå ut och köra redan nu. I övrigt håller man just nu på med en hel del rotfrukter, i övrigt är det färdigt, säger Bengt Viken, växtodlingsrådgivare på Gotland.