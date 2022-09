”Gröna given en oundviklig medicinering”

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Åtgärderna i den gröna given ska slås fast i en särskild klimatlag i mars. Vilka riktlinjer som ska gälla för just jordbruk och livsmedelsindustri kommer att specificeras ytterligare i kommissionens strategi "From farm to fork" som också presenteras i vår.