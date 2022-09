Kassan läcker

Samtidigt redovisade 2018 års tre första ekonomiska rapporter negativt kassaflöde under januari–september om minus 47 miljoner euro, ungefär en halv miljard svenska kronor. Det kan jämföras med ett positivt kassaflöde om 27 miljoner euro under samma tidsperiod föregående år.

Levererar inte

– Om inte anläggningen i Rauma kommer upp till bevis kan det i så fall vara illavarslande. Den operativa verksamheten är "motorn" i ett bolag och måste på sikt leverera, säger Per Gustafsson, revisor på KPMG och som på Land Lantbruks begäran tittat på HK Scans ekonomiska rapporter från första till och med tredje kvartalet 2018.

Fokus på kassaflöde

Samtidigt konstaterar Per Gustafsson att bolaget redovisar outnyttjade kreditlöften på 100 miljoner euro och har 169 miljoner kvar av ett obligationsprogram på 200 miljoner euro.

– När man ska tolka ett företags tillstånd har det under senare år blivit mer och mer fokus på kassaflödesrapporterna. I HK Scans fall rör det sig under den här perioden om ett stort utflöde som i och för sig kan fortsätta så länge kreditgivarna är villiga att skjuta till pengar, säger Per Gustafsson.