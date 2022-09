Högeffekttraktorerna tar täten inom lantbruket

Sedan 2010 har traktormarknaden i Sverige ändrat skepnad. De motorstarka traktorerna har blivit både fler och starkare medan antalet traktorer i effektklasserna kring hundra hästar har blivit färre. Det visar traktorregistreringarna under 2010-talet. Traktormarknadens tyngdpunkt har flyttat till effektområdet omkring och över 150 kW (200 hk).

Tydlig förändring

Ännu tydligare blir förändringen under 2010-talet om man istället ser till hur många kilowatt (kW) motoreffekt som registrerats i traktorstatistikens olika effektklasser.

Speglar utvecklingen

Ny teknik

– En annan faktor är att traktortillverkarna främst utrustar större modeller med mycket ny teknik som ISObus och GPS-styrning, det märker vi när proaktiva lantbrukare investerar. Vi ser samma utveckling i andra länder, i Danmark har exempelvis 270-hästaren New Holland T7.270 varit den mest registrerade traktorn.

Hälften så många

Regeländringar

Första halvåret påverkades av att regeländringar vid årsskiftet 2017/2018 gjorde att några hundra traktorer extra registrerades in under 2017. Men det förändrar inte bilden i stort, den stora tyngpunktsförflyttningen har skett gradvis under en följd av år.