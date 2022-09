Kontrollen av Kravs regler fungerar

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nu riktar Uppdrag granskning istället in sig på ett enskilt fall, och driver en diskussion om vem som sa vad och när. Fallet gäller en sugga som upptäcktes vara halt av veterinären på ett slakteri. Enligt kontrollföretagens kontroller har denna gård en generellt väl fungerande djurhållning. I tingsrätten friades bonden på alla åtalspunkter. Hur och var skadorna hade uppstått kunde inte klarläggas av rätten. Krav-märkta grisar får inte övernatta på slakteri. Enda undantaget är om de körs in sent på kvällen av producenten själv. Om Krav-uppfödda grisar övernattar på slakteri får köttet ej märkas som Krav.