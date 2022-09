Kornas rätt till sommarbete

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Under många år har LRF och svenska bönder jobbat för att få kunderna att förstå värdet av den svenska maten, där vår stränga djurskyddslag innebär betydligt bättre villkor för djuren här än i andra länder. De senaste åren har fler och fler kunder börjat köpa svenska produkter med en blå-gul dekal, eftersom kunden ser värdet av det. Att djurens välfärd är ett viktigt argument för svenska kunder är inte nytt för någon.

När en del gårdar bygger om eller bygger nya djurstallar vet de att vi har en djurlagstiftning som innebär att korna ska ut på sommarhalvåret. Lagen är framtagen för djurens bästa. Då måste man anpassa sin verksamhet till den. Man bygger inte sina mjölkstallar med bara skog eller tätorter runtom – utan man har stora åkrar och betesmarker inpå knutarna. Det finns bra flyttbara stängselsystem för att utnyttja betet på bästa sätt, och dessutom är det inte gratis att skörda vallen 2-3 gånger, plasta in den i rundbalar eller lägga i plansilo. Och att sedan transportera hem allt grovfoder under den tid som korna kan hämta en del av grovfodret själva och samtidigt få möjlighet att röra sig fritt ute.

Jag har själv jobbat med mjölkkor i hela mitt liv och har sett hur det fungerar i både små och stora besättningar. För ett antal år sedan jobbade jag på en stor gård med 280 mjölkande kor (uppbundet med båsgrindar) och där fick alla kor gå ut och hämta sitt grovfoder själva, både dag och natt under perioden maj till och med september. De fick kraftfoder när de togs in för mjölkning, och det fungerade bra. Det tog inte särskilt lång tid att hämta hem korna och ta in dem för mjölkning.