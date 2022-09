Markstrategi viktigare än någonsin

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag har förstått att LRF under hösten/vintern skulle arbeta fram en markanvändningsstrategi, även om jag inte sett så mycket av det arbetet som vanlig medlem. Jag tror det är mera angeläget än någonsin. I en tid när det finns kanske mera spridda och ibland skeva åsikter än någonsin hur vi ska använda vår mark är det nog viktigt att en organisation, vars medlemmar står för ungefär i snitt 80 procent av all landets åkermark och kanske 60 procent av all skogsmark, har någon form av strategi för hur vi anser att marken ska nyttjas.