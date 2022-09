LRF hade lämnat in dispensansökan i början på februari, och beskedet om avslag kom i onsdags. Detta skapar problem för Sveriges lökodlare som redan har sått lök, menar LRF.

Drabbar enskilda lökodlare hårt

Marcus Söderlind, ordförande för LRF Trädgård, kommenterar beskedet på Facebook: ”Det här beskedet kommer alldeles för sent och drabbar enskilda lökodlare mycket hårt. När de nu tvingas använda andra, mindre effektiva växtskyddsmedel kommer det att innebära stora problem att klara ogräset. Dessutom försämras konkurrenskraften eftersom Buctril är godkänt i de flesta andra länder”.

LRF har under flera år försökt hitta alternativa medel via Minor Use försöksodlingar, men menar att det är svårt att hitta metoder som bekämpar ogräset utan att skada löken.