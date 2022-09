Ryskt vete svämmar över på marknaden

”Sjunkit mer än tio procent”

”Bättre kvalitet än Tyskland”

Lite ljusare ser det ändå ut för maltkornet som inte lider under samma skördeprispress som vetet. Priserna har gått upp på grund av misstänkta kvalitetsproblem i viktiga odlingsområden i Tyskland, Österrike, Tjeckien och Storbritannien. Kornskörden i EU beräknas till 58 miljoner ton. Hur mycket som håller maltkornskvalitet är oklart.

Osäkerhetspremie

Just nu finns det också en osäkerhetspremie i marknaden som stödjer maltkornspriset.

Septemberterminen för kvarnvete på Euronext låg i slutet på förra veckan på 153 euro per ton. Prisexempel från den fysiska marknaden i Sverige är 1 090-1 110 konor per ton för kvarnvete och för maltkorn 1350-1380 kronor per ton.