Beskattas för möjligheten till privat användning

Samma princip som för båtar

– Principerna är de samma som för fritidshus och båtar. Men det ska vara en rimlig förmånsbeskattning. För en lantbrukare som faktiskt behöver fyrhjulingen till viss del i arbetet, men där de även har möjlighet att använda den privat, så brukar man utgå från vad det skulle kosta att hyra ett motsvarande fordon under fyra veckors tid, säger Hans Eriksson.

Ingen generell regel

– Det är viktigt att påpeka att bedömningarna sker från fall till fall och saker vi tittar på är bland annat hur stor fastigheten är, vilken sorts fyrhjuling man köpt in, vad den används till och vart den står parkerad, säger Hans Eriksson.

Omständigheterna är avgörande

2. Fordonets faktiska (tänkta) användning. Det är viktigt att redan inför inköpet dokumentera och fundera över varför man väljer att köpa in just denna typ av fyrhjuling. Vad ska den användas till? Vad krävs för att just detta arbete ska kunna utföras?