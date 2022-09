För bara fem år sedan fick Länsförsäkringar Skåne in anmälningar om stölder av växtskydd för runt 12 miljoner kronor per år. Sedan dess har skåningarna arbetat målmedvetet för att minska antalet stölder och under 2019 anmäldes endast två växtskyddsstölder för sammanlagt 750 000 kronor.