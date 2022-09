En mindre del av regeringens föreslagna krispaket till den torkdrabbade svenska lantbruksnäringen är 60 miljoner kronor till sänkta köttkontrollavgifter på slakterierna, under förutsättning att förslaget senare godkänns av riksdagen.

Det finns anledning att förvänta sig ett liknande upplägg som den tidigare borgerliga regeringen med Eskil Erlandsson (C) som landsbygdsminister använde sig av när den 2012–2015 anslog 90 miljoner kronor per år åt att sänka slakteriernas avgifter under förutsättning att subventionen kom leverantörerna till del.