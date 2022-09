Tyska skördeprognosen korrigeras nedåt

Under genomsnitt

Trots en ökning med nästan 10 procent jämfört med den långsiktiga genomsnittliga arealen, förväntar sig DBV en höstkornskörd på 9,7 miljoner ton, en ökning med cirka 5 procent. Avkastningen per hektar nådde i genomsnitt 7,1 ton, vilket är under genomsnittet för åren 2013 till 2017 med en mängd av 7,35 ton per hektar.