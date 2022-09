Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vete. Även här är nedåttrycket stort då ett riktigt gott produktionsår väntas. Det gäller särskilt södra USA och hela Ryssland plus Ukraina. Stora delar av västra EU har också acceptabel fuktighet så Matifbörsen följer Chicago Board of Trade rätt snällt. Mitt råd nu är att ge upp drömmen om bra pris på årets skörd och istället följa marknaden nedåt och köpa vete på börsen när botten tycks nära. Amerikansk höstsådd lär inte stiga om vete skulle gå under fyra dollar per buhsel,