Energibolagens vinster går till Tyskland

Replik på debattartiklarna "Ersättningsnivån för skogsintrång är oacceptabel låg" och "Ingen ersättning för förnyat intrång".



Jag håller självklart med er, ersättningsnivåerna är definitivt för låga.



I en artikel i Dagens Nyheter nätupplaga den 4 februari 2023 framgår följande: ”Eon med 19 procent av den svenska elnätsmarknaden sticker ut mest. Vid flera tillfällen under den senaste tioårsperioden har rörelsemarginalen legat på över 40 procent. Av vinsten har sedan tre fjärdedelar, 74,5 procent, de senaste 10 åren skickats till moderbolaget. Det handlar om 25,3 miljarder kronor som skickats till ägarbolaget i den tyska elkoncernen i stället för att investeras i de svenska elnäten.”



De enorma vinster Eon och andra energibolag gör bygger bland annat på att de i princip gratis har kunnat lägga ledningar i våra marker. Om de använder våra marker för att lägga ner ledningar i, så borde vi markägare naturligtvis ta del av deras vinster. Vad jag känner till så finns det inga andra företagare än vi skogsägare som i princip gratis ger bort rättigheter.



Jag betalar som nätkund en hög avgift till Eon till Eon varje månad för el som ska transporteras, vilket jag köper av ett annat energibolag. När Eon ska gräva ner ledningar på min mark tar de för givet att jag ska godta ett litet engångsbelopp, det går inte ihop!

Vi markägare borde få en årlig ersättning för alla intrång, som höjs med samma belopp som elbolagen höjer sina priser. Vi skulle till exempel kunna begära en rabatt på nätverksavgiften. Denna rabatt ska då naturligtvis vara kvar så länge elbolaget har sina ledningar i våra marker.

För de som ska tjäna pengar på att bygga vindkraft är det självklart att markägarna ska få del av de årliga vinsterna. För de som ska tjäna pengar på att sälja el är det lika självklart att de ska ha hela vinsten själva, är detta rimligt!

Jag gissar att Eon de närmaste tio åren kommer att skicka minst 30 nya miljarder till moderbolaget i Tyskland om ingen reagerar. Många av dessa miljarder kommer från oss som äger fastigheter på landsbygden. Om vi skogsägare kan enas kanske vi kunde se till att några av dessa miljarder i stället går tillbaks till landsbygden, varifrån de kommer. Är det något för LRF att driva?



Om det hus jag äger i stället hade funnits på mark som exempelvis tillhör det område där Jönköpings Energi har monopol på nätet, så hade mina nätavgifter varit betydligt billigare (Fast månadskostnaden hos Jönköpings Energi är 194 kronor och hos Eon 505 kronor per månad. Överföringsavgiften hos Jönköpings Energi är 25,84 öre per kWh och hos Eon 26,45 per kWh).

Det är inte rimligt att det ska ha så stor betydelse vilket elbolag som har monopol på det nät där ens fastighet finns.