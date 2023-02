Serverar vi våra barn modernt barkbröd?

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det så kallade proteinskiftet har bromsat in och försäljningen av burgare, korvar, biffar och bullar gjorda av grönsaker och baljväxter har vänt neråt.

En förklaring påstås vara att när matpriserna stiger och svenskarnas privatekonomi försämras så drabbar det köttersättningar som har ett högt kilopris. Men det är inte hela sanningen. Under det senaste året har nämligen också svenskarnas köttkonsumtion ökat med i genomsnitt 0,8 kilo per person, efter en nedgång i köttätandet under de senaste fyra åren. Det visar Jordbruksverkets statistik. Samma trend syns i Axfoods Vegobarometer där färre konsumenter planerar att dra ner på sitt köttätande under det kommande året. Från 21 procent 2021 till 17 procent förra året. Kanske har också den första tidens nyfikenhet på köttsubstituten gått över hos kunderna.

Ytterligare en anledning till att skippa köttalternativen är att de tillför oss skrämmande lite näring. I Land Lantbruks intervju med professor Ann-Sofie Sandberg på sid 6-7 berättar hon att i en studie som gjordes av forskarna på Chalmers på 44 växtbaserade köttersättningar från svenska livsmedelsbutiker fick alla utom tre underkänt. Våra kroppar har nämligen svårt att ta upp mineraler, främst järn och zink, från de växtbaserade rätterna. Speciellt när de inte kombineras med kött.

Det som är särskilt bekymmersamt med detta är att en stor andel vegetarianer och veganer återfinns bland unga tjejer. Personer som självpåtaget tar ett stort ansvar för miljö och klimat, men vars kroppar också behöver mycket järn och zink. Här måste skolornas mål vara att hjälpa dem att få i sig tillräckligt med näringsämnen och inte ensidigt propagera för mer växtbaserat.

För några år sedan deltog jag vid en vegetarisk matlagningskurs för skolkökspersonal som arrangerades av ett stort livsmedelsföretag. Deltagarna uppmuntrades att servera mer vegetariska rätter för att minska matens klimatpåverkan. Dessutom råddes de att kalla köttsubstituten för burgare och biffar för att barnen, särskilt pojkar, skulle frestas att äta de vegetariska alternativen.

Det är inget fel med att vara vegan eller vegetarian. Varje människa måste själv få välja vad den äter. Men att dryga ut maten med cellulosa för tankarna till en sorts modernt barkbröd. Och när köttet ersätts, till och med till växande barn, med alternativ som till största delen består av äggvita och andra förtjockningsmedel, då har klimathetsen gått för långt.

Vi ska värna vår miljö och göra allt för att motverka klimatförändringarna, men det får inte vara på bekostnad av hälsan hos en uppväxande generation.