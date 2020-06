Varför stödja lokala restauranger?

Under coronapandemin uppmanas vi att stödja våra lokala restauranger. Men varför ska jag göra det när dessa restauranger inte stödjer svensk livsmedelsproduktion, frågar sig Elving Andersson.

I den rådande situationen med coronapandemi utsätts många delar av vårt samhälle och många enskilda för svåra påfrestningar.

En bransch som tidigt drabbades och drabbades hårt var restaurangerna och vi uppmanades att på olika sätt stödja våra lokala restauranger genom att äta ute eller ta med färdiglagad mat hem. Ett bra initiativ på många olika sätt.

Själv tillhör jag den grupp som nästan dagligen (4-5 gånger per vecka) äter lunch ”på stan”. Under de senaste två veckorna har jag vid tre olika tillfällen råkat gå till olika lunchställen som haft fläskfilé i olika former som dagens rätt.

När jag för säkerhets skull ställt frågan om det är svensk fläskfilé som serveras, har jag på alla tre ställena fått nekande svar: ”Nej, det är inte svensk fläskfilé” och jag har tvingats uppsöka något annat matställe.

Om vi väljer att köpa billigare importerat griskött så kommer det från länder som har en avsevärt sämre djuromsorg och en högre användning av antibiotika i djurhållningen än vad vi har i Sverige, vilket i sin tur ökar risken för spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

En fråga jag efter dessa upplevelser ställer mig är: varför ska jag stödja lokala restauranger när dessa restauranger inte stödjer svensk landsbygd, svenska bönder, svensk djurhållning och svensk livsmedelsproduktion?

Elving Andersson (C),

Gruppledare Uddevalla