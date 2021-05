Det är under all kritik att journalister följer med djurrättsaktivisterna och på så sätt till och med skulle kunna anklagas för brottsprovokation, skriver Lena Johansson, efter att ha sett ett TV3-program där höns "fritas" från en gård.

Ett avsnitt av TV3-programmet På gränsen har upprört många – med all rätt. I programmet följer TV-teamet med en grupp djurrättsaktivister när de i skydd av mörkret oinbjudna tar sig in på ett hönseri i Dalarna och ”fritar” 24 höns. Även om inte programledaren Peter Jihde själv är med på gården är han i sitt ordval klart positivt inställd till aktionen.

I programmet visas aktivisternas bilder och de får oemotsagda framföra sina argument. Vi får se höns i burar och döda kultingar i en kadavertunna. Bilder som djurrättsaktivisterna samlat ihop under flera av sina nattliga räder.

Inför programmet uttalade sig Peter Jihde i olika riksmedia om hur dåligt han mått av att se djurrättsaktivisternas bilder. Och även om han inte själv gått så långt ännu, så hade hans fru blivit vegetarian sedan han visat bilderna för henne.

– Folk blundar för bilder som de här, sa han. Men ska vi fortsätta att äta kött måste vi tåla att se sanningen om svensk djurhållning.

Ja Peter Jihde, jag har sett många bilder av svensk djurhållning. Men inte med aktivisternas ögon, utan med mina egna, och jag kan försäkra dig att det inte pågår något systematiskt djurplågeri ute på gårdarna. Men var finns den objektiva journalistiken och källkritiken?

Det är under all kritik att journalister följer med aktivister och på så sätt till och med skulle kunna anklagas för brottsprovokation. För drygt tio år sedan var SR Ekots reporter med när Djurrättsalliansen tog sig in i grisstallar och SVTs Uppdrag granskning har vid flera tillfällen visat djurrättsaktivisternas smygtagna filmer från den så kallade Arla-gården.

”Lantbruket måste också tåla att granskas” hävdar de som försvarar medias samröre med aktivisterna, och det är klart att även svensk djurhållning ska klara granskning. Men vilken annan näringsgren skulle tåla att självutnämnda ”kontrollanter” tog sig in på företaget nattetid, strövade runt och kontrollerade och slutligen tog med sig det som inte skötts enligt aktivisternas måttstock? Föreställ er vad reaktionerna skulle bli om något liknande hände i en restaurang, butik eller på ett myndighetskontor. Det skulle utan tvekan rubriceras som olaga intrång och stöld.