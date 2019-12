”Gröna given en oundviklig medicinering”

Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent 2050. Det är målet för den gröna giv, Green Deal, som presenterades av EU-kommissionen i förra veckan. Och i denna omställning är de gröna näringarna en viktig länk.

Därför kommer 40 procent av EUs jordbruksstöd i framtiden att villkoras så att det bidrar till klimatomställningen. Bland annat ska användningen av kemiska bekämpningsmedel, antibiotikautskrivningen och förbrukningen av mineralgödsel minskas kraftigt.

Dessutom ska mer stöd ges till ekologiskt jordbruk, skogsjordbruk (agroforestry) samt precisionsjordbruk och djurskyddskraven ska skärpas.

Svenskt lantbruk är redan en bra bit på väg mot det som EU-kommissionen förespråkar. Ett erkännande att det hållbarhetsarbete som gjorts av Sveriges bönder inte varit förgäves.

Åtgärderna i den gröna given ska slås fast i en särskild klimatlag i mars. Vilka riktlinjer som ska gälla för just jordbruk och livsmedelsindustri kommer att specificeras ytterligare i kommissionens strategi ”From farm to fork” som också presenteras i vår.

Men om de gröna näringarna ska kunna fungera som katalysator i en grön klimatomställning kan EU-politikerna inte bara använda piska. Kemiska bekämpningsmedel kan inte kategoriskt förbjudas utan att det finns alternativ, och det måste ges ekonomiska och politiska förutsättningar att till exempel producera förnyelsebar energi från jorden och skogen.

Det är oron och osäkerheten över framtiden som drivit ut bönderna på gatorna i flera europeiska städer under hösten.

Om åtgärderna däremot blir konsekventa och med en helhetssyn har de gröna näringarna mycket att vinna på att motverka klimatförändringar, eftersom de är de första att drabbas av dem.

De flesta är också överens om att något måste göras. Enligt EU-kommissionens beräkningar blir effekterna stora och mycket dyra om inget görs. Bland annat hotas 16 procent av alla arter av utrotning om temperaturen ökar med 4,3 grader och andelen tillgängligt vatten kommer att minska med 40 procent i EUs södra delar.

Den gröna given kan kännas som en besk medicin, men utan medicinering riskerar patienten att dö.