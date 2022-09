Nyhet Branden drog in över familjen Duffs lantbruk i Australien i en rasande hastighet. ”Luften brann. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv”, berättar David Duff.

Nyhet Skogsbränderna fortsätter att härja i Amazonas regnskog. Redan hittills i år har nästan dubbelt så många bränder registrerats som under hela fjolåret.

Nyhet Under helgen har det brunnit igen i samma trakt där man misstänker att ett 40-tal bränder har varit anlagda.

Skogsbrand i Skaraborg under kontroll

NyhetSkogsbranden som bröt ut nära Nossebro under onsdagseftermiddagen är nu under kontroll. Men fortfarande finns glödhärdar under marken.